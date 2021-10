Ник Кирьос назвал величайшего теннисиста в истории

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера можно назвать величайшим теннисистом в истории. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на «сториз» Кирьоса в «Инстаграме».

Один из подписчиков спросил Кирьоса, какого он мнения о Федерере.

«The GOAT», — ответил Кирьос, то есть the Greatest of all Time, «величайший в истории».

40-летний Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон, пропустив Открытый чемпионат США из-за необходимости повторного операционного вмешательства. Роджера беспокоило колено. В данный момент швейцарец проходит реабилитацию.

Также Кирьос назвал знаменитую актрису, которая ему нравится.