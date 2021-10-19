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Боевая Халеп побеждала Потапову, Жабер раздавала автографы. Лучшие фото с Кубка Кремля

Боевая Халеп побеждала Потапову, Жабер раздавала автографы. Лучшие фото с Кубка Кремля
Симона Халеп и Анастасия Потапова
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19 октября в Москве на кортах стадиона «Лужники» состоялись очередные матчи первого круга Кубка Кремля.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче первого круга её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Первый сет Александрова выиграла со счётом 6:1, во втором сете Жабер отказалась продолжать борьбу при счёте 1:0 в пользу соперницы.

В другой встрече победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп также вышла во второй круг турнира. В матче первого круга Халеп (8, WC) в двух сетах обыграла представительницу России Анастасию Потапову (WC) со счётом 6:1, 6:4.

На старте соревнований обладатель уайлд-кард Евгений Донской (Россия) крупно проиграл представителю Литвы Ричардасу Беранкису, который заменил в основной сетке белоруса Илью Ивашко. Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Беранкиса.

Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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