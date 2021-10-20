Кудерметова прокомментировала победу в матче с Селехметьевой

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в матче первого круга ВТБ Кубка Кремля с соотечественницей Оксаной Селехметьевой (4:6, 7:6 (7:3), 6:4).

«Непростой матч, было очень нервно, тяжело, я вчера только прилетела. Я была очень медленная сегодня, не могла привыкнуть к корту, но это очень ценная победа. В первую очередь мне помог опыт, а во вторую — характер и желание доказать, что я лучше», — сказала Кудерметова в интервью на корте.



Следующей соперницей 32-й ракетки мира станет титулованная румынка Симона Халеп, которая ранее оказалась сильнее ещё одной представительницы России Анастасии Потаповой.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.