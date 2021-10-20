Бывший тренер Марии Шараповой и Эммы Радукану рассказал, в чём они похожи

Теннисный тренер Марк Петчи рассказал, в чём, по его мнению, 18-летняя британка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, похожа на бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову, которая в 2004 году, когда ей было 17 лет, выиграла Уимблдон. Петчи работал с Радукану с июля по декабрь 2020 года и с марта по апрель 2021 года, с Шараповой он сотрудничал, когда россиянка была восходящей звездой.

По словам Петчи, Радукану бьёт по мячу так, как это делала Шарапова.

«Поработав с Марией, я знал, как она (Радукану. — Прим. «Чемпионата») бьёт по мячу. Я знал, работая с Эммой, то, как она отбивает мяч и какие улучшения вносит. Я знал, что она в состоянии выигрывать матчи на турнирах «Большого шлема» и далеко пройти по сетке», — приводит слова Петчи Tennis.com.