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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Айлу Томлянович (Австралия) во втором круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Соболенко 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Томлянович выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
20 октября 2021, среда. 14:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 2 		6 1
         
Айла Томлянович
43
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Комментарии
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