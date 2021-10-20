Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Айлу Томлянович (Австралия) во втором круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Соболенко 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Томлянович выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.