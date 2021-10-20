Арина Соболенко прокомментировала первую победу на Кубке Кремля

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче с Айлой Томлянович из Австралии во втором круге ВТБ Кубка Кремля.
«Я очень рада быть в Москве. Спасибо всем за поддержку! Ребята, вы крутые.
Тяжёлый соперник для первого матча после долгой паузы. Тяжёлые два сета. К третьему сету игра становилась всё лучше и лучше.
А по поводу смогу прибавить или нет – посмотрим в следующей игре», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
В следующем круге Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
- 20 октября 2021
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
15:06
-
14:31
-
13:20
-
12:48
-
12:14
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:10
-
08:39
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
20:31
-
20:01
-
19:46
-
19:18
-
18:35
-
18:13