Арина Соболенко прокомментировала первую победу на Кубке Кремля

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче с Айлой Томлянович из Австралии во втором круге ВТБ Кубка Кремля.

«Я очень рада быть в Москве. Спасибо всем за поддержку! Ребята, вы крутые.



Тяжёлый соперник для первого матча после долгой паузы. Тяжёлые два сета. К третьему сету игра становилась всё лучше и лучше.



А по поводу смогу прибавить или нет – посмотрим в следующей игре», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В следующем круге Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.