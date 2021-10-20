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Арина Соболенко прокомментировала первую победу на Кубке Кремля

Арина Соболенко прокомментировала первую победу на Кубке Кремля
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче с Айлой Томлянович из Австралии во втором круге ВТБ Кубка Кремля.

«Я очень рада быть в Москве. Спасибо всем за поддержку! Ребята, вы крутые.

Тяжёлый соперник для первого матча после долгой паузы. Тяжёлые два сета. К третьему сету игра становилась всё лучше и лучше.

А по поводу смогу прибавить или нет – посмотрим в следующей игре», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В следующем круге Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

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