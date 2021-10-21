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Контавейт прокомментировала победу над Петкович на Кубке Кремля

Контавейт прокомментировала победу над Петкович на Кубке Кремля
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после победы над Андреа Петкович в матче второго круга «ВТБ Кубок Кремля». Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

«Да, я довольна, что здесь победила. Мне очень нравится здесь стадион, нравится здесь играть. Во втором сете было сложнее, но я справилась.

Опыт Петкович сказался, она стала лучше играть в конце первого сета и во второй партии. Рада, что смогла выиграть», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующий матч Контавейт проведёт с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

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