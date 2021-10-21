Мария Саккари стала пятой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый турнир WTA

Седьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Это стало очевидно после её выхода в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля».



Ранее участницами турнира стали первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.



Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и нынешнем сезонах турнир должен был состояться в Шэньчжэне (Китай). В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне было принято решение перенести турнир в Мексику.



Руководство WTA утверждает, что с 2022 по 2030 год Итоговый чемпионат WTA, как и планировалось ранее, будет проходить в Шэньчжэне. В марте Гвадалахара принимала турнир WTA-250.



В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3.

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