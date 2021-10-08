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Саккари: пытаюсь достичь одной из главных целей в карьере — попасть на Итоговый чемпионат

Саккари: пытаюсь достичь одной из главных целей в карьере — попасть на Итоговый чемпионат
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Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари рассказала о своей мотивации в борьбе за место на Итоговом чемпионате WTA.

«Прозвучало бы глупо, скажи я, что у меня нет мотивации. Я пытаюсь достичь одной из главных целей в карьере — попасть на Итоговый чемпионат. Моя мотивация сейчас сильнее, чем в первую неделю года.

Уже конец сезона. Я знаю, что другие игроки устали и у них нет такой цели. Знаю, что с парой хороших результатов, скорее всего, отберусь. Это на меня не давит, но я знаю, что могу этого достичь.

Так что у меня сильная мотивация, и я не чувствую себя уставшей. Принимаю правильные решения насчёт тренировок, отдыха и всего остального, чтобы продержаться до середины ноября. Здорово, что у нас есть возможность приехать сюда (в Индиан-Уэллс. — Прим. «Чемпионата») и набрать очки для Итогового чемпионата», — цитирует Саккари WTA Tennis.

Мария Саккари, которая занимает сейчас пятое место в Чемпионской гонке, сыграет во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с победителем пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария).

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