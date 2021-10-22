Вероника Кудерметова: Олимпиаду хочется забыть, как страшный сон
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, проигравшая румынке Симоне Халеп во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля со счётом 1:6, 6:7 (4:7), оценила своё выступление в сезоне.
"Был хороший старт сезона, выиграла первый титул, вышла в финал Уимблдона в паре, но всегда хочется большего. Была ещё Олимпиада, её хочется забыть, как страшный сон — мы были очень близки к медалям, но не получилось. Так что, были как позитивные моменты, так и негативные, а сейчас надо просто надо двигаться дальше», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба соревнований.
За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Московский турнир завершится 24 октября.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
09:08
-
09:06
-
08:59
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
00:54
-
00:44
- 21 октября 2021
-
23:34
-
23:21
-
23:13
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:08
-
20:59
-
20:23
-
19:25
-
19:02
-
18:56
-
18:32
-
17:39
-
17:22
-
15:05
-
14:58
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:21
-
13:27
-
13:21
-
12:55
-
12:48
-
12:23
-
11:58
Партнерский контент