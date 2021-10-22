Вероника Кудерметова: Олимпиаду хочется забыть, как страшный сон

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, проигравшая румынке Симоне Халеп во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля со счётом 1:6, 6:7 (4:7), оценила своё выступление в сезоне.

"​​​​​​​Был хороший старт сезона, выиграла первый титул, вышла в финал Уимблдона в паре, но всегда хочется большего. Была ещё Олимпиада, её хочется забыть, как страшный сон — мы были очень близки к медалям, но не получилось. Так что, были как позитивные моменты, так и негативные, а сейчас надо просто надо двигаться дальше», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба соревнований.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Московский турнир завершится 24 октября.