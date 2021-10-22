Кудерметова: если бы смогла дожать Халеп во втором сете, у меня были бы шансы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп в матче второго круга турнира ВТБ «Кубок Кремля» (1:6, 6:7).
«Я нащупала свою игру во втором сете. Если бы я смогла дожать её во второй партии, то, наверное, у меня были бы шансы и в третьем. Но у неё больше опыта, она была сильнее меня в ключевые моменты и победила абсолютно заслуженно.
Меняла тактику в течение матча? Нужно посмотреть, правильно это было или нет. Но она добегала до моих укороченных из последних сил, я была близка. Но я отдаю ей должное, она сыграла потрясающе на тех мячах.
Планы на остаток сезона? Планирую выступить на Кубке Федерации за сборную России, это — первый турнир, который в приоритете. А потом буду смотреть по ситуации — возможно, сыграю ещё на турнире в Линце. Но это буду я уже буду смотреть по своему состоянию, насколько будет готов мой организм», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба Кубка Кремля.
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