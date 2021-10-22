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Андрей Рублёв ответил, реально ли в мужском теннисе победить на ТБШ в одиночке и паре

Андрей Рублёв ответил, реально ли в мужском теннисе победить на ТБШ в одиночке и паре
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Россиянин Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, реально ли в современном мужском теннисе выиграть титулы на крупнейших турнирах в одиночном и парном разрядах. Евгений Кафельников сделал такой дубль на «Ролан Гаррос» в 1996 году.

«На «Мастерсе» — да, а на «Шлеме» — думаю, нет. Потому что теннис сильно изменился с тех пор. Тут уже либо одно, либо другое, потому что физики не хватит и на пару, и на одиночку. Сейчас все физически невероятно сильны. Если другой игрок будет играть только одиночку, то он просто будет физически сильнее тебя, и это плохо для тебя закончится», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира ВТБ Кубок Кремля.

Андрей во втором круге Кубка Кремля в одиночном разряде проиграл французу Адриану Маннарино со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. В четвертьфинале парных соревнований Рублёв в дуэте с Кареном Хачановым уступил финну Харри Хелиовааре и представителю Нидерландов Матве Мидделкопу — 4:6, 6:2, [7:10].

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