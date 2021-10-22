Андрей Рублёв объяснил, почему не реализовал матчбол в игре с Маннарино на Кубке Кремля

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему ему не удалось реализовать матчбол в поединке с французом Адрианом Маннарино во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля. Уроженец Москвы проиграл со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

«Я поторопился, почувствовал уверенность — решил, что нужно самому играть, а не ждать ошибки. Был неплохой розыгрыш, но всё-таки надо было немножко потерпеть, забежать под форхенд. А я зачем-то решил слева сыграть агрессивно, хотя весь матч этого не делал, и поэтому получилось ошибка. Если бы можно было переиграть этот розыгрыш, то я бы продолжил держать мяч в корте, а потом попробовал что-то создать справа.

​​​​​​​Мысли о том, что впереди ещё Париж и Турин, дают мотивацию и надежду на то, что есть шанс хорошо выступить», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.