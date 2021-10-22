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Литовец Беранкис обыграл обидчика Рублёва и стал первым полуфиналистом Кубка Кремля

Литовец Беранкис обыграл обидчика Рублёва и стал первым полуфиналистом Кубка Кремля
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107-я ракетка мира литовец Ричардас Беранкис вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Ранее Маннарино выбил и розыгрыша турнира действующего чемпиона из России Андрея Рублёва.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. Беранкис 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Маннарино 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 8.

За право выйти в финал Кубка Кремля Беранкис сразится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).

Действующим победителем соревнований в Москве является Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 11:05 МСК
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 1  
6 		7 7  
         
Ричардас Беранкис
107
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
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