Хачанов — о 19 эйсах в матче с Миллманом: не сказал бы, что подача принесла мне победу

Российский теннисист Карен Хачанов оценил роль подачи в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» с австралийцем Джоном Миллманом. Хачанов выполнил 19 эйсов и одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (7:4)



«Каждый гейм невозможно одними эйсами выигрывать, но подача работала достаточно хорошо. В каких-то геймах он читал мою подачу, где-то я меньше первых подавал, он сделал пару брейков. Не сказал бы, что подача принесла мне победу, но она сыграла одну из ключевых ролей.

Миллман — вязкий, да, хорошо играет на контратаках, умеет бить по линии, хорошо меня обводил сегодня. Он всё очень ровно делает, играет на одном уровне всегда, с одной скоростью. Стабильность — главный его козырь. Да, я искал баланс между атакой и защитой, задача была стоять как можно ближе к задней линии, чтобы играть мяч в высокой точке», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.