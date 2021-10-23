Карацев — о полуфинале с Хачановым: на корте все понимают, что это игра, и победитель один

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, чего ожидает от полуфинального матча турнира «ВТБ Кубок Кремля» с соотечественником Кареном Хачановым.



«У нас были сложные длинные матчи, в Питере в прошлом году мы играли три сета, в Канаде было два долгих сета. Нужно будет показать лучший теннис. Подготовлюсь и буду его показывать.



Чем силён Карен? Он подаёт хорошо, задняя линия приличная, он всегда здесь хорошо играет. Против соотечественника всегда сложно играть, но когда выходишь на корт, это просто работа. За кортом мы можем пообщаться, поговорить, а на корте все понимают, что это игра, и победитель там один.



Что нужно сделать, что обыграть Карена? Просто выйти и быть готовым.

Отвлекает ли тот факт, что турнир проходит дома? Это никак меня не отвлекает, играть дома — это наоборот добавляет энергии, эмоций, всё это только в плюс идёт», — приводит слова Карацева пресс-служба Кубка Кремля.