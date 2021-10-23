Аслан Карацев вышел в третий финал ATP в сезоне и в карьере

22-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев вышел в третий финал ATP в одиночном разряде в текущем сезоне и в карьере. Это произошло на турнире ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), в полуфинале соревнований Карацев в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

В марте 2021-го Карацев вышел в финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где в двух сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:2. Позднее, в апреле Аслан пробился в решающую стадию турнира ATP-250 в Белграде (Сербия), в полуфинале обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича. Однако в борьбе за титул россиянин уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

За победу в Кубке Кремля Карацев сразится с представителем Хорватии Марином Чиличем – двукратным чемпионом турнира.