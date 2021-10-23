Остапенко — после победы на Кубке Кремля: наслаждалась в Москве свободой

Победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде Елена Остапенко поделилась эмоциями после успешного выступления в Москве. Напомним, теннисистка из Латвии выиграла соревнования в дуэте с чешкой Катержиной Синяковой.



«Самым тяжёлым был четвертьфинальный матч с Кужмовой и Пановой, когда мы на решающем тай-брейке проигрывали 6:9, но смогли в итоге победить 11:9. Хотя и в других матчах были непростые моменты. Главное, что в конце недели с титулом именно мы.



Если говорить о продолжении совместных выступлений, то у Кати есть постоянная партнёрша, так что это надо спрашивать у нее, но я не против!



Москва? Я и вечером и ночью гуляла, Красивый город, а в Латвии жёсткий локдаун, поэтому я тут наслаждалась свободой», — цитирует Остапенко пресс-служба соревнований.

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