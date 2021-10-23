В каждом финале Кубка Кремля начиная с 2014 года играет минимум одна россиянка

Текущий розыгрыш соревнований «ВТБ Кубок Кремля» в его женской одиночной сетке стал уже седьмым подряд, в финале которого сыграет как минимум одна россиянка. Уже завтра, 24 октября, главный трофей турнира разыграют Екатерина Александрова и представительница Эстонии Анетт Контавейт.

Последним финалом Кубка Кремля без участии россиянок случился в 2013 году — в нём сыграли румынка Симона Халеп и австралийка Саманта Стосур.

После этого в финалах играли: Анастасия Павлюченкова (2014 год — победа, 2015 и 2019 год — поражения), Светлана Кузнецова (2015, 2016 год — победы), Дарья Касаткина (2018 год — поражение).



Действующей чемпионкой Кубка Кремля является швейцарка Белинда Бенчич, которая обыграла Павлюченкову в 2019 году. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за коронавирусных ограничений.