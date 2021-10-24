Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Контавейт прокомментировала победу над Александровой в финале Кубка Кремля

Контавейт прокомментировала победу над Александровой в финале Кубка Кремля
Комментарии

20-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после победы в финале турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В решающем матче Контавейт в упорной борьбе обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Для подопечной российского тренера Дмитрий Турсунова это четвёртый титул в карьере.

«Ощущения потрясающие. Я очень счастлива. Я выиграла турнир и почувствовала облегчение. Да. мне повезло на матчболе, но и ей тоже везло в некоторых моментах. Это был очень тяжёлый матч. Я старалась переводить на ту сторону корта все мячи изо всех сил. Отметить победу как следует мне не удастся, так как на следующей неделе мне играть турнир в Румынии», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ученица Турсунова отобрала у россиянки Кубок Кремля! Анетт Контавейт — новая чемпионка Ученица Турсунова отобрала у россиянки Кубок Кремля! Анетт Контавейт — новая чемпионка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021