Контавейт прокомментировала победу над Александровой в финале Кубка Кремля
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20-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после победы в финале турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В решающем матче Контавейт в упорной борьбе обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Для подопечной российского тренера Дмитрий Турсунова это четвёртый титул в карьере.
«Ощущения потрясающие. Я очень счастлива. Я выиграла турнир и почувствовала облегчение. Да. мне повезло на матчболе, но и ей тоже везло в некоторых моментах. Это был очень тяжёлый матч. Я старалась переводить на ту сторону корта все мячи изо всех сил. Отметить победу как следует мне не удастся, так как на следующей неделе мне играть турнир в Румынии», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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