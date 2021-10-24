Хелиоваара и Мидделкоп завоевали титул в паре на Кубке Кремля
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Завершился финальный матч «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде среди мужчин. Харри Хелиоваара из Финляндии и Матве Мидделкоп из Нидерландов обыграли дуэт Томислава Бркича (Босния и Герцеговина) и Николы Чачича (Сербия) со счётом 7:5, 4:6, 11:9. По ходу чемпионского тай-брейка пара отыгралась со счёта 6:9.
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Хелиоваара и Мидделкоп за весь матч выполнили 1 эйс, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бркича/Чачича 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.
Матве Мидделкоп имеет русские корни: в Петербурге живёт его бабушка Мария Михайловна, дошедшая во времена Великой Отечественной войны до Берлина и оставившая подпись на Рейхстаге.
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