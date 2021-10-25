Шварцман: Синнеру суждено достичь самых высоких вершин

Аргентинский теннисист Диего Шварцман высоко оценил перспективы итальянца Янника Синнера, с которым в минувшее воскресенье встретился в финальном матче соревнований в Антверпене (Бельгия).



«Этому парню всего 20 лет, а он уже строит отличную карьеру, в этом году выиграл четыре титула. Циципас, Зверев и другие топ-ребята в его возрасте тоже выступали на таком уровне. Не буду сравнивать их с Синнером, но считаю, что Яннику суждено достичь самых высоких вершин», — цитирует Шварцмана журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».



Напомним, Синнер обыграл Шварцмана в финале Антверпена со счётом 6:2, 6:2. Благодаря этому успеху итальянец переместился на 11-ю строчку рейтинга ATP. Сам Шварцман является 16-й ракеткой мира.

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