40-летний Лопес и 18-летний Алькарас представят Испанию на финальном этапе Кубка Дэвиса

Стал известен состав сборной Испании на второй розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Испании, на грунтовых кортах Мадрида команду представят: Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Карлос Алькарас, Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес.
Рафаэль Надаль отсутствует в заявке испанской сборной по причине травмы — 20-кратный чемпион ТБШ ещё в конце августа объявил о досрочном завершении сезона.
Напомним, сборная Испании при жеребьёвке командных соревнований попала в одну группу с Россией и Эквадором.
Розыгрыш турнира пройдёт с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. Испания является действующим чемпионом Кубка Дэвиса.
С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».
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