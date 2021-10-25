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40-летний Лопес и 18-летний Алькарас представят Испанию на финальном этапе Кубка Дэвиса

40-летний Лопес и 18-летний Алькарас представят Испанию на финальном этапе Кубка Дэвиса
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Стал известен состав сборной Испании на второй розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Испании, на грунтовых кортах Мадрида команду представят: Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Карлос Алькарас, Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес.

Рафаэль Надаль отсутствует в заявке испанской сборной по причине травмы — 20-кратный чемпион ТБШ ещё в конце августа объявил о досрочном завершении сезона.

Напомним, сборная Испании при жеребьёвке командных соревнований попала в одну группу с Россией и Эквадором.

Розыгрыш турнира пройдёт с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. Испания является действующим чемпионом Кубка Дэвиса.

С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».

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