Даниил Медведев ответил, смог ли бы он выиграть US Open без помощи психолога

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев предположил, смог бы ли он выиграть US Open – 2021 без работы с психологом.

«Какой интересный вопрос! Не могу на него ответить, потому что невозможно ответить на этот вопрос ни с одним членом команды. Мог бы быть точно такой же вопрос: «А вот если бы был не Жиль (Жиль Сервара – тренер Медведева. – Прим. «Чемпионата»), кто-то другой, мог бы я стать чемпионом турнира «Большого шлема?». В каком-то смысле я принижу свои заслуги, сказав нет, не смог бы. Но если скажу да, то принижу заслуги Жиля. Поэтому на этот вопрос не существует ответа. Помогает ли мне работа с психологом? Да, 100%. Мог бы ли я выиграть без неё «Шлем»? Уже невозможно ответить», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».