Басилашвили обыграл Карреньо-Бусту на старте турнира в Вене

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в первом круге турнира в Вене со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

За весь матч Басилашвили выполнил 9 эйсов и допустил 4 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 9. На счету Карреньо-Бусты 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк при 11 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Грузии сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берретини (Италия).

Все матчи турнира проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии. Призовой фонд соревнований составил €1 837 190. Действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в этом году не приехал в Австрию.