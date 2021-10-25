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Басилашвили обыграл Карреньо-Бусту на старте турнира в Вене

Басилашвили обыграл Карреньо-Бусту на старте турнира в Вене
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в первом круге турнира в Вене со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

За весь матч Басилашвили выполнил 9 эйсов и допустил 4 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 9. На счету Карреньо-Бусты 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк при 11 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Грузии сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берретини (Италия).

Все матчи турнира проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии. Призовой фонд соревнований составил €1 837 190. Действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в этом году не приехал в Австрию.

Вена. 1-й круг
25 октября 2021, понедельник. 15:10 МСК
Николоз Басилашвили
25
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Пабло Карреньо-Буста
18
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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