Себастьян Корда: Надаль и Сафин — два моих теннисных кумира. Я смоделировал бэкхэнд Марата

Американский теннисист Себастьян Корда поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, а также ответил на вопрос о своих кумирах.

«Отлично чувствую себя в Санкт-Петербурге, люблю играть на подобного рода кортах в зале. Я выиграл челленджер на таком покрытии, показал неплохой результат на турнире в Монпелье.



Я люблю все покрытия, на траве я тоже показывал неплохие результаты. В целом чувствую себя хорошо на любом покрытии, получаю удовольствие от тенниса.



Кто был моим кумиром в теннисе за исключением отца? Их было двое. Рафа Надаль и Марат Сафин — очень харизматичный игрок, за матчами которого я всегда следил с большим удовольствием. Я свой бэкхенд смоделировал по образу и подобию бэкхенда Марата. За последние пару лет мне доводилось пересекаться с ним несколько раз, мы познакомились, он всегда был очень доброжелателен, говорил что-то хорошее о моем теннисе.



Русские в этом сезоне выглядят просто потрясающе! Андрей Рублёв играет невероятно, Аслан Карацев на прошлой неделе взял титул в Москве. В России очень много талантов, показывающих действительно очень хороший теннис», — приводит слова Корды «Матч ТВ».