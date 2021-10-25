Себастьян Корда: Надаль и Сафин — два моих теннисных кумира. Я смоделировал бэкхэнд Марата

Американский теннисист Себастьян Корда поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, а также ответил на вопрос о своих кумирах.
«Отлично чувствую себя в Санкт-Петербурге, люблю играть на подобного рода кортах в зале. Я выиграл челленджер на таком покрытии, показал неплохой результат на турнире в Монпелье.
Я люблю все покрытия, на траве я тоже показывал неплохие результаты. В целом чувствую себя хорошо на любом покрытии, получаю удовольствие от тенниса.
Кто был моим кумиром в теннисе за исключением отца? Их было двое. Рафа Надаль и Марат Сафин — очень харизматичный игрок, за матчами которого я всегда следил с большим удовольствием. Я свой бэкхенд смоделировал по образу и подобию бэкхенда Марата. За последние пару лет мне доводилось пересекаться с ним несколько раз, мы познакомились, он всегда был очень доброжелателен, говорил что-то хорошее о моем теннисе.
Русские в этом сезоне выглядят просто потрясающе! Андрей Рублёв играет невероятно, Аслан Карацев на прошлой неделе взял титул в Москве. В России очень много талантов, показывающих действительно очень хороший теннис», — приводит слова Корды «Матч ТВ».
- 25 октября 2021
-
21:40
-
21:21
-
21:01
-
20:24
-
19:54
-
19:05
-
18:43
-
18:08
-
18:00
-
17:49
-
17:25
-
17:01
-
16:27
-
16:27
-
16:01
-
15:01
-
13:50
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
12:49
-
11:51
-
11:05
-
11:05
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:06
-
00:33
-
00:08