Ига Свёнтек предложила Даниилу Медведеву сменить псевдоним с Осьминога на Кренделёк
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11-я ракетка мира из Польши Ига Свёнтек предложила чемпиону US Open – 2021 россиянину Даниилу Медведеву сменить теннисный псевдоним с Осьминога на Кренделёк. Это произошло во время их совместного прямого эфира в «Инстаграме».
Свёнтек мотивировала своё предложение тем, что россиянин часто демонстрирует весьма странные позы во время матчей. Медведев ответил, что его впервые охарактеризовали подобным образом.
Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв в эксклюзиве «Чемпионата» объяснил, почему в туре Медведева называют Осьминогом. «Осьминог – потому что вытаскивает все мячи? Да, и потому что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — сказал Рублёв.
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