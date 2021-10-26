Ига Свёнтек предложила Даниилу Медведеву сменить псевдоним с Осьминога на Кренделёк

11-я ракетка мира из Польши Ига Свёнтек предложила чемпиону US Open – 2021 россиянину Даниилу Медведеву сменить теннисный псевдоним с Осьминога на Кренделёк. Это произошло во время их совместного прямого эфира в «Инстаграме».

Свёнтек мотивировала своё предложение тем, что россиянин часто демонстрирует весьма странные позы во время матчей. Медведев ответил, что его впервые охарактеризовали подобным образом.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв в эксклюзиве «Чемпионата» объяснил, почему в туре Медведева называют Осьминогом. «Осьминог – потому что вытаскивает все мячи? Да, и потому что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — сказал Рублёв.