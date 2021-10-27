Грачёва пробилась во второй круг турнира в Клуж-Напоке, где может сыграть с Халеп
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Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который продлится до 31 октября.
В матче первого круга Грачёва в трёх сетах обыграла представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Грачёва 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Петкович — 6 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Грачёвой предстоит сразиться с победительницей матча Симона Халеп (1) — Елена-Габриэла Русе (обе – Румыния).
Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).
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