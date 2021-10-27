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Радукану — о победе в Клуж-Напоке: счастлива впервые выиграть в основной сетке турнира WTA

Радукану — о победе в Клуж-Напоке: счастлива впервые выиграть в основной сетке турнира WTA
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Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою первую победу после триумфа на US Open — 2021. В первом круге соревнований в Клуж-Напоке (Румыния) она обыграла словенку Полону Херцог — 4:6, 7:5, 6:1.

«Полона — отличная и очень опытная теннисистка, поэтому ради победы мне пришлось бороться изо всех сил. К концу третьей партии я начала играть лучше, но главное здесь не это. Главное то, что я получила ещё одну возможность проявить себя в Клуж-Напоке. Надеюсь, в следующем раунде я сыграю ещё лучше.

В целом эту победу смело можно назвать большой. Я выиграла первый матч в основной сетке турниров WTA и я очень и очень счастлива», — цитирует Радукану официальный сайт WTA.

В следующем раунде 18-летняя теннисистка сразится с румынкой Аной Богдан.

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