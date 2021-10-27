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Хачанов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чиличем

Хачанов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чиличем
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30-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.

В стартовом для себя матче Хачанов (6) в двух сетах обыграла представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Маннарино — 3 эйса и 9 двойных ошибок.

В следующем раунде Хачанову предстоит встретиться с представителем Хорватии Марином Чиличем.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финале 2020 года обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
27 октября 2021, среда. 17:00 МСК
Адриан Маннарино
50
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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