Хачанов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чиличем

30-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.

В стартовом для себя матче Хачанов (6) в двух сетах обыграла представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Маннарино — 3 эйса и 9 двойных ошибок.

В следующем раунде Хачанову предстоит встретиться с представителем Хорватии Марином Чиличем.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финале 2020 года обыграл хорвата Борну Чорича.