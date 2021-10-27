Россиянка Гасанова проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Клуж-Напоке

22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В матче второго круга квалифаер Гасанова в двух сетах проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко (Q) со счётом 2:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Цуренко — 2 двойные ошибки и 5 использованных брейк-пойнтов из 21.

За право выйти в полуфинал турнира Цуренко сразится с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).