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Россиянка Гасанова проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Клуж-Напоке

Россиянка Гасанова проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Клуж-Напоке
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22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В матче второго круга квалифаер Гасанова в двух сетах проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко (Q) со счётом 2:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Цуренко — 2 двойные ошибки и 5 использованных брейк-пойнтов из 21.

За право выйти в полуфинал турнира Цуренко сразится с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 2-й круг
27 октября 2021, среда. 18:10 МСК
Леся Цуренко
127
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Анастасия Гасанова
146
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Комментарии
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