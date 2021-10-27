Анна Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Курмайёре

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертьфинал нового турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.
В матче второго круга Калинская в трёх сетах обыграла шестую сеяную американку Элисон Риске со счётом 6:3, 0:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Калинская 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Риске — 8 эйсов и 4 использованных брейк-пойнта из 9.
За право выйти в полуфинал соревнований Калинская сразится с победительницей матча Алёна Большова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия).
Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).
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