Хачанов — о матче с Чиличем: знаю, чего ожидать и знаю, что делать

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Санкт-Петебурге, где его соперником станет хорват Марин Чилич.
«Он хорошо играл на прошлой неделе, но я тоже чувствую себя в хорошей форме. Да, мы играли друг против друга один раз – три года назад в Цинциннати. На этот раз очень многое будет зависеть от подачи и приёма, от того, как будут начинаться розыгрыши.
Марин всегда неприятный и сильный соперник, поэтому нужно будет готовиться. Я знаю, чего ожидать, я знаю, что мне нужно будет делать. Я надеюсь, что эти моменты сложатся и получатся. Будет хороший тяжёлый матч, поэтому буду настраиваться», — цитирует Хачанова официальный сайт St. Petersburg Open.
Напомним, на старте турнира Карен обыграл француза Адриана Маннарино, тогда как Чилич оказался сильнее Альберта Рамоса Виньоласа из Испании.
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