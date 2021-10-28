Хачанов — о матче с Чиличем: знаю, чего ожидать и знаю, что делать

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Санкт-Петебурге, где его соперником станет хорват Марин Чилич.



«Он хорошо играл на прошлой неделе, но я тоже чувствую себя в хорошей форме. Да, мы играли друг против друга один раз – три года назад в Цинциннати. На этот раз очень многое будет зависеть от подачи и приёма, от того, как будут начинаться розыгрыши.



Марин всегда неприятный и сильный соперник, поэтому нужно будет готовиться. Я знаю, чего ожидать, я знаю, что мне нужно будет делать. Я надеюсь, что эти моменты сложатся и получатся. Будет хороший тяжёлый матч, поэтому буду настраиваться», — цитирует Хачанова официальный сайт St. Petersburg Open.



Напомним, на старте турнира Карен обыграл француза Адриана Маннарино, тогда как Чилич оказался сильнее Альберта Рамоса Виньоласа из Испании.

Новость по теме Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в 1/4 турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде