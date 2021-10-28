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Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Синнером

Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Синнером
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Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче 2-го круга Рууд обыграл представителя Италии и действующего финалиста турнира Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Рууд 6 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Сонего — 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Рууд встретится с ещё одним итальянцем. За выход в полуфинал турнира в Вене норвежец сразится с Янником Синнером, который сегодня, 28 октября, в матче 2-го круга оказался сильнее австрийца Денниса Новака (6:4, 6:2).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

Вена. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 17:05 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Лоренцо Сонего
23
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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