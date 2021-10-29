Тиафо прокомментировал неожиданную победу над Циципасом на турнире в Вене

Американец Фрэнсис Тиафо высказался о победе над третьей ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Вене.
«Я хочу играть. Я хочу быть там, я хочу выложиться на полную. Почти не имеет значения, против кого вы играете. Очевидно, я хотел обыграть Циципаса. Мне просто нравится играть при болельщиках. Я чувствую себя как дома. Я чувствую, что в этом все и дело, Иногда результат почти не имеет значения. Сюда приходят дети, родители этих детей, которые платят свои с трудом заработанные деньги, чтобы прийти посмотреть, как я играю», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
В следующем раунде Тиафо встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который во втором круге соревнований оказался сильнее француза Гаэля Монфиса — 7:6, 4:6, 6:2.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
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