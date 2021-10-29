Барти присоединится к 4 теннисисткам, которые трижды подряд закончили сезон на 1-м месте

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти в третий раз подряд закончит сезон в роли лидера рейтинга WTA, несмотря на то что снялась с Итогового чемпионата. Ранее подобного достижения добивались лишь четверо теннисисток, а именно Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мартина Навратилова и Крис Эверт. Об этом сообщает журналист Даррен Уолтон в своём «твиттере».
Ранее Эшли Барти отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг. За команду Австралии на турнире выступят Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сэндерс, Эллен Перес и Оливия Гадеки. Соперниками Австралии на групповом этапе будут национальные команды Беларуси и Бельгии (группа В). В группе А сыграют Россия, Франция и Канада, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария. Турнир пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября.
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