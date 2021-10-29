Зверев: победа над Вавринкой в Санкт-Петербурге — одна из самых запоминающихся в карьере

Немец Александр Зверев назвал три самые запоминающиеся победы в карьере. Напомним, в минувший четверг, 28 октября, 24-летний теннисист довёл число своих выигранных матчей до 300.



«Первая игра — это моя первая победу в Туре — матч с Хасе в Гамбурге. Тогда мне было 17 лет. Второй матч, который я бы выделил — это успех с Роджером Федерером на турнире в Гаале. Это тоже было в Германии, что важно. Ну и победу над Вавринкой в Санкт-Петербурге я бы тоже однозначно выделил», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



На этой неделе Александр выступает на соревнованиях категории АТР-500 в Вене (Австрия). Уроженец Гамбурга уже пробился в четвертьфинал, где сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.