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Зверев: победа над Вавринкой в Санкт-Петербурге — одна из самых запоминающихся в карьере

Зверев: победа над Вавринкой в Санкт-Петербурге — одна из самых запоминающихся в карьере
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Немец Александр Зверев назвал три самые запоминающиеся победы в карьере. Напомним, в минувший четверг, 28 октября, 24-летний теннисист довёл число своих выигранных матчей до 300.

«Первая игра — это моя первая победу в Туре — матч с Хасе в Гамбурге. Тогда мне было 17 лет. Второй матч, который я бы выделил — это успех с Роджером Федерером на турнире в Гаале. Это тоже было в Германии, что важно. Ну и победу над Вавринкой в Санкт-Петербурге я бы тоже однозначно выделил», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

На этой неделе Александр выступает на соревнованиях категории АТР-500 в Вене (Австрия). Уроженец Гамбурга уже пробился в четвертьфинал, где сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Санкт-Петербург. Финал
25 сентября 2016, воскресенье. 16:30 МСК
Стэн Вавринка
3
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		3 7
         
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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