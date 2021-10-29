Чилич, выбивший Хачанова во 2-м круге, пробился в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Чилич 19 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и сумел реализовать всего 4 брейк-пойнта из 11. В активе Баутисты-Агута 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

Соперником Марина Чилича по полуфинальному матчу станет победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.