Маттео Берреттини снялся с «Мастерса» в Париже. Его заменит лаки-лузер
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который уже гарантировал себе место в числе участников Итогового турнира АТР в Турине, снялся с «Мастерса» в Париже. Его заменит лаки-лузер.
«В последние несколько дней у меня появилась некоторая скованность в шее, поэтому я решил сняться с «Мастерса» в Париже. Хочу быть полностью уверен в том, что буду на 100% готов к участию в фиале АТР в Турине. Спасибо за поддержку и до встречи в Турине», — написал Берреттини в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Последний в сезоне-2021 турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт с 1 по 7 ноября. Накануне седьмая ракетка мира Берреттини в четвертьфинале турнира категории АТР-500 в Вене уступил 18-летнему испанцу Алькарасу Гарфии.
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