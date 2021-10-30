Чемпион Кубка Кремля может достаться Медведеву во 2-м матче. Полный расклад сетки в Париже

Даниил Медведев оказался в одной «восьмушке» с Карацевым. А с Джоковичем триумфатор US Open – 2021 раньше финала не встретится.

На «Мастерсе» в Париже стали известны сетки в одиночном и парном разрядах. Чемпион недавнего турнира «ВТБ Кубок Кремля» Аслан Карацев может достаться Даниилу Медведеву уже во 2-м матче. Читайте наш полный и подробный расклад.

Теннисный сезон стремительно подходит к концу. Уже известны 6 из 8 участников Итогового чемпионата ATP, который с этого сезона разыгрывается не в Лондоне, а в Турине. Стартующий в понедельник, 1 ноября «Мастерс» в Париже станет последним крупным соревнованием, где можно набрать большие очки и изменить расклад в распределении мест в заветной восьмёрке лучших. В столицу Франции приедут практически все сильнейшие, за исключением Надаля, который давно закончил сезон, а также Шаповалова и Берреттини, снявшихся в последний момент из-за травмы. А вот для лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, наоборот, это будет первый турнир после полуторамесячного перерыва, который он взял по окончании US Open.

Перед поездкой в Париж Джокович на пару дней заглянул на юг Франции, где в Академии Патрика Муратоглу потренировался и провёл с чемпионом US Open Даниилом Медведевым полноценный сет на счёт. Напомним, что в финале в Нью-Йорке Джокович проиграл россиянину в трёх партиях. На этот раз Даниил снова одержал верх – 7:6 (7:3). При этом микроматче присутствовало немало VIP-гостей, включая чемпиона мира по футболу Дидье Дешама.

А уже в субботу, 30 октября прошла жеребьёвка, распределившая игроков по сеткам турнира. Посев возглавили Джокович и Медведев, которые оказались на двух полюсах одиночной сетки – верхнем и нижнем. Они, как и остальные представители топ-8 посева, были освобождены от матчей первого круга и начнут турнирный путь со второго раунда. Медведев сначала встретится с победителем пары Ивашко – Рамос-Виньолас, а во втором для себя матче может попасть на чемпиона Кубка Кремля – 2021 Аслана Карацева (13-й номер посева), который оказался с ним в одной «восьмушке» сетки. В четверти Медведева также находится итальянец Янник Синнер (8), а в одной половине – Александр Зверев (4), Каспер Рууд (6), Диего Шварцман (11), Григор Димитров (16) и Карен Хачанов.

Медведев может встретиться только с Джоковичем только в финале. Путь лидера мирового рейтинга в решающий матч будет не так-то прост. Первые соперник серба определится во встрече Фучович – Фоньини. Дальше Новак потенциально выходит на Гаэля Монфиса (13) или пару Маннарино – Басилашвили. В четвертьфинале Джокович может встретиться с Андреем Рублёвым (5), а в полуфинале есть варианты попасть на Циципаса (3) или Хуркача (7).

Любопытно, что в парном разряде заявилось очень много топовых одиночников. Объясняется это тем, что в конце ноября стартует финальная часть Кубка Дэвиса и теннисисты хотят получше подготовиться к этому престижному соревнованию сборных. Так Джокович в Париже заявился в паре с Краиновичем, Рублёв – с Хачанова, Карацев – с Андреем Голубевым из Казахстана, а австралиец де Минор – с соотечественником Люком Савиллом.