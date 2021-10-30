Павлюченкова — Касаткиной: спасибо, что всегда понимала моё чувство юмора

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась фотографиями, сделанными во время совместной тренировки с подругой по национальной команде Дарьей Касаткиной. Теннисистки находятся в Праге (Чехия), где с 1 по 6 ноября состоятся матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.



«Даша, спасибо, что всегда понимала моё чувство юмора. Всегда приятно, когда я не единственная смеюсь над своими шутками», — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».

Кроме Касаткиной и Павлюченковой, в состав сборной России на Кубке Билли Джин Кинг также вошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.



Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.