Экс-тренер Тима предположил, что Доминик станет 100-м в рейтинге перед возвращением в тур

Томас Паттерн, экс-тренер чемпиона US Open Доминика Тима, высказался о возвращении австрийца в тур. В текущем сезоне Тим получил травму запястья. Из-за неё Доминик не выходил на корт с июня 2021 года. Тогда он снялся с матча с французом Адрианом Маннарино на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания).

«Думаю, Доминик не вернётся на те высокие позиции, где был раньше, до 2023 года. Будущий сезон будет для него невероятно трудным. Проще всего просто посмотреть на рейтинг. Очки, которые у него сейчас есть, сгорят и он будет примерно 60-м в мире. А если он не сможет защитить 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии, то будет где-то на 100-м месте, невероятно сложно оттуда выбираться», — приводит слова Паттерна Eurosport.de.