Контавейт — перед финалом с Халеп: она является моим источником вдохновения

Победительница «ВТБ Кубка Кремля» Анетт Контавейт поделилась ожиданиями от финала турнира в Клуж-Напоке.

«Мы играем в теннис так много лет, что, думаю, у всех есть взлёты и падения. В какой-то момент я даже почувствовала, что для меня уже нереально побеждать лучших игроков. Чувствовала себя немного подавленной.

Говоря о Симоне Халеп, она просто невероятный игрок. В некоторых матчах, даже в тех, которые она провела против меня, она была такой сильной, такой последовательной, а также умудрялась играть очень агрессивно.

Симона является для меня источником вдохновения. Я любила наблюдать за ней с юных лет. У нас было несколько коротких дружеских встреч. Она была очень мила. Потрясающе, что теперь я могу играть в тех же турнирах, что и она», — приводит слова Контавейт Tennis World USA.

Напомним, сегодня, 31 октября, в 18:30 мск Анетт Контавейт сыграет с Симоной Халеп за титул турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке.