Чакветадзе — о конце сезона: очки набрать — только руку протянуть. А рука не поднимается

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветдзе рассказала о мотивации выигрывать как можно больше соревнований в концовке сезона. В октябре состоялось сразу два крупных турнира на территории России. Лишь на «ВТБ Кубке Кремля» трофей достался местному теннисисту — победу одержал Аслан Карацев.



«С учётом коронавируса, раз ты уже на месте, дома всё-таки хочется сыграть. Европа недалеко, все стараются выступить, потому что концовка сезона, хочется набрать очки, встать в рейтинге повыше.



Спонсорские контракты тоже не исключаются — чем выше стоишь в рейтинге, тем больше получаешь бонусов от спонсоров. Поэтому все стараются, заявляются, играют.



У Даниила Медведева другая позиция. Он как победитель «Большого шлема» уже более грамотно ко всему подходит. Ему сейчас надо готовиться к Итоговому, поэтому у него другой календарь. А Рублёв, Карацев и Хачанов понимают: вот они — последние турниры, можно очки набрать, только руку протянуть. Но рука уже не поднимается.



У всех накопилась усталость. Понятно, что у всех был неровный сезон: кто-то лучше выступал, кто-то хуже. Очень сложно в конце себя заряжать на победу: нет ни физических, ни психологических сил. Особенно сковывает то, что дома хочется эти последние силы из себя выжать, а ты и так выжатый лимон — выжимать нечего. Бывает, в концовке разваливается вся игра, и это не потому, что плохо играешь, а потому, что уже нет никаких жизненных сил», — цитируют Чакветадзе «Известия».