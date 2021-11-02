Контавейт — о том, что обошла Жабер в Чемпионской гонке: хотела, чтобы это была не она

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выразила сожаление о том, что опередила именно Онс Жабер из Туниса в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый турнир WTA.

«Онс такой замечательный человек. Мы дружим уже много лет, и я знаю её с юниорских лет.



Она замечательная девушка. Я хотела бы, чтобы это была не она. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Не думала, что всё это вообще возможно. Я искренне думала, что именно Онс поедет в Гвадалахару.



Была бы очень рада за неё, потому что она этого заслуживает. У неё был очень хороший год, и я проиграла ей пару раз. Она действительно великий игрок и ещё более великий человек



Честно говоря, понятия не имею, как так произошло. Даже не знаю, как на это ответить. Я не верила, что такое вообще возможно. Не верила, что могу попасть на Итоговый.



Даже после победы в Москве я приехала сюда и подумала: «Это такая маловероятная перспектива. Что я вообще делаю? Я измотана. Мне так тяжело». Но я просто продолжала идти вперёд», — приводит слова Контавейт официальный сайт WTA.