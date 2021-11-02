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Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг
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Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 52 минуты. Касаткина за весь матч не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. НА счету Чжао 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк при 2 брейк-пойнтах.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
02 ноября 2021, вторник. 12:35 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Кэрол Чжао
Канада
Кэрол Чжао
К. Чжао
Комментарии
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