Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 52 минуты. Касаткина за весь матч не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. НА счету Чжао 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк при 2 брейк-пойнтах.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.