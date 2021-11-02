Кудерметова и Самсонова прокомментировали победу над канадками на Кубке Билли Джин Кинг

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова прокомментировали победу над канадками на групповом этапе финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В заключительном матче противостояния Россия – Канада Кудерметова и Самсонова обыграли тандем Габриэла Дабровски/Ребекка Марино со счётом 6:3, 6:1.

«Мы рады, что здесь, что выиграли со счётом 3:0. Я впервые играю в паре с Людмилой, но у нас сразу получилось выиграть. У нас хорошая игра слёта и отличная подача. Мы здорово дополняем друга друга», — сказала Кудерметова в интервью на корте.

«Как и все, я всегда мечтала сыграть за сборную, и вот, наконец, у меня это получилось», — добавила Самсонова.

Итоговую победу над канадками со счётом 3:0 оценил тренер сборной Игорь Андреев.

«Я горжусь командой и доволен результатом. Девушки, конечно, все нервничали, волновались, но мне понравилось, как они справились с этим», — сказал Андреев.