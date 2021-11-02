Кудерметова и Самсонова прокомментировали победу над канадками на Кубке Билли Джин Кинг

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова прокомментировали победу над канадками на групповом этапе финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В заключительном матче противостояния Россия – Канада Кудерметова и Самсонова обыграли тандем Габриэла Дабровски/Ребекка Марино со счётом 6:3, 6:1.
«Мы рады, что здесь, что выиграли со счётом 3:0. Я впервые играю в паре с Людмилой, но у нас сразу получилось выиграть. У нас хорошая игра слёта и отличная подача. Мы здорово дополняем друга друга», — сказала Кудерметова в интервью на корте.
«Как и все, я всегда мечтала сыграть за сборную, и вот, наконец, у меня это получилось», — добавила Самсонова.
Итоговую победу над канадками со счётом 3:0 оценил тренер сборной Игорь Андреев.
«Я горжусь командой и доволен результатом. Девушки, конечно, все нервничали, волновались, но мне понравилось, как они справились с этим», — сказал Андреев.
- 2 ноября 2021
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
-
00:50
-
00:35
- 1 ноября 2021
-
23:59
-
22:44
-
22:15
-
21:46
-
21:04
-
21:00
-
20:31
-
20:00
-
19:58
-
19:28
-
19:02
-
18:31
-
18:01
-
17:55