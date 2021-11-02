«Была готова всё раздолбать как Халк». Павлюченкова — о победе на Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в матче с Ребеккой Марино на Кубке Билли Джин Кинг со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Благодаря этому результату сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с командой Канады.

«Было тяжело и эмоционально, и физически. Буду честна, выступать за сборную — это всегда эмоционально. Физически тоже непросто, ведь сейчас конец года. Я не в самой лучшей форме, но получаю удовольствие от игры за страну и команду. Эта атмосфера в коллективе даёт мне очень много позитива, энергии и заряжает меня. Сейчас я довольна своей игрой.

Как удалось сделать брейк в первой партии матча с Марино? После второго сета, мне кажется, там нужно сделать уборку в раздевалке. Я пришла туда как Халк, и была готова просто всё там раздолбать — телевизор, холодильник. Девочки пришли и стояли в шоке. Полотенцем кидала в бутылки, там разнос полный в раздевалке. Скинула всё негативное и в третьем сете мне это помогло.

Тяжело передвигалась по корту? К сожалению, я заболела прилично после Кубка Кремля. У меня поднялась температура, и до сих пор остаточное есть после болезни. Да, во время длинных розыгрышей у меня нос не дышит, ухо заложено, а сама я очень медленная. Но на самом деле у меня была тактика играть длинные розыгрыши против Марино, потому что она очень бьющая и подающая, и я хотела как можно больше её двигать», — приводит слова Павлюченковой сайт «Матч ТВ».