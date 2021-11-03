Паула Бадоса рассказала, как пряталась от Рафаэля Надаля в ванной
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Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», её соотечественник Рафаэль Надаль был и остаётся её кумиром. По словам Бадосы, ранее она настолько стеснялась Надаля, что на одном из турниров спряталась от него в ванной.
«Я всегда говорила, что он мой кумир. Но за пять лет я чуть освоилась с этим.
Помню, как на первых своих турнирах я видела Надаля, меня ошеломляли его достижения. На одном из турниров он подошёл, чтобы поприветствовать меня, а я едва ли не пряталась. Когда я видела, что он идёт, я шла в ванную комнату, чтобы он меня не увидел и не подошёл представиться. Меня это очень нервировало тогда. Но теперь я к этому привыкла», — приводит слова Бадосы Marca.
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