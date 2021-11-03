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Павлюченкова обыграла Корне и сравняла счёт в матче с Францией на Кубке Билли Джин Кинг

Павлюченкова обыграла Корне и сравняла счёт в матче с Францией на Кубке Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подержала победу в матче с представительницей Франции Ализе Корне на Кубке Билли Джин Кинг. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Павлюченкова один раз подала навылет, однако допустила четыре двойные ошибки. Российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Что касается французской спортсменки, то на её счету два эйса и шесть двойных, она реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Встреча продолжалась 2 час 26 минут.

Таким образом, счёт в противостоянии России и Франции стал ничейным — 1:1. Ранее Екатерина Александрова в трёх партиях уступила Кларе Бюрель.

Напомним, России необходимо одержать хотя бы одну победу, чтобы выйти в полуфинал. Судьба противостояния решится в парном матче Дарья Касаткина/Вероника Кудерметова — Бюрель/Корне.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
03 ноября 2021, среда. 15:05 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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