Павлюченкова обыграла Корне и сравняла счёт в матче с Францией на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подержала победу в матче с представительницей Франции Ализе Корне на Кубке Билли Джин Кинг. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
Павлюченкова один раз подала навылет, однако допустила четыре двойные ошибки. Российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Что касается французской спортсменки, то на её счету два эйса и шесть двойных, она реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Встреча продолжалась 2 час 26 минут.
Таким образом, счёт в противостоянии России и Франции стал ничейным — 1:1. Ранее Екатерина Александрова в трёх партиях уступила Кларе Бюрель.
Напомним, России необходимо одержать хотя бы одну победу, чтобы выйти в полуфинал. Судьба противостояния решится в парном матче Дарья Касаткина/Вероника Кудерметова — Бюрель/Корне.
- 3 ноября 2021
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39
-
09:24
-
09:17
-
09:09
-
07:12
-
03:09
-
02:08
-
00:57
-
00:48
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02